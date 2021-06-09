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Казахстанский борец завоевал "бронзу" на международном турнире в Польше

Сегодня состоится второй соревновательный день.

Казахстанский борец завоевал "бронзу" на международном турнире в Польше
Фото: olympic.kz©
Новости спорта Борьба Вольная борьба
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В Варшаве (Польша) продолжается турнир по вольной борьбе "Мемориал Вацлава Циолковского". В первый день соревнований казахстанские "вольники" принесли в актив команды бронзовую медаль, сообщает Olympic.kz.

Алишер Ергали, выступавший в весовой категории до 97 килограммов, в борьбе за бронзовую медаль одержал победу над Магомедгаджи Нуровым из Македонии.

Еще один казахстанский борец Серик Бакытханов, выступавший в этой же весовой категории, занял седьмое место. Талгат Сырбаз (до 70 килограммов) расположился на пятом месте по итогам соревнований.

Сегодня, 9 июня, стартовал второй день турнира.

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Метки:
вольная борьба

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