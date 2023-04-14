Казахстанский борец стал двукратным чемпионом Азии

Казахстанский борец Азамат Даулетбеков второй год подряд становится чемпионом Азии, передают Vesti.kz.

В Астане в финале весовой категории до 86 килограммов он со счетом 4:1 победил иранца Алиреза Карими, трехкратного чемпиона Азии.

На данный момент - это четвертое золото для наших вольников. До него первое место занимали Дархан Есенгали (до 74), Болат Сакаев (до 79) и Санжар Досжанов (до 70). Всего у Казахстана семь медалей высшей пробы по трем видам борьбы.

Напомним, 29-летний Даулетбеков выигрывал золото ЧА в Улан-Баторе-2022. Также в его активе есть серебро и бронза ЧА в Нью-Дели-2017 и Бишкеке-2018, а также бронза ЧМ в Белграде-2022.

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"