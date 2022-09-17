Казахстанский борец спустя десять лет получил Олимпийскую награду

Казахстанский борец вольного стиля Даулет Шабанбай получил бронзовую медаль лондонской Олимпиады 2012 года, сообщает Olympic.kz.

Торжественное вручение награды Шабанбаю состоялось на чемпионате мира по видам борьбы в Белграде (Сербия). Спортсмен получил медаль из рук главы Объединенного мира борьбы (UWW), члена Исполкома МОК Ненада Лаловича.

"Дорогие друзья, мой родной народ, мой Казахстан. Наконец, слава Аллаху, я получил эту медаль, которую так долго ждал! Я очень благодарен Международному Олимпийскому комитету, господину Ненаду Лаловичу, президенту Объединенного мира борьбы, руководству Национального Олимпийского комитета Республики Казахстан, Национальной федерации.

Мне очень приятно, что все поздравили меня лично. Пусть наши спортсмены будут чемпионами. Готовьтесь, ребята!" - сказал Даулет Шабанбай.

Спортсмен вошел в число призеров Олимпиады после перераспределения наград. На Олимпиаде в Лондоне Даулет Шабанбай завершил выступление в весовой категории до 120 килограммов на пятом месте. Однако позже, в 2019 году, после перепроверки допинг-проб грузинский борец Давид Модзманашвили и Артур Таймазов (Узбекистан) были уличены в использовании запрещенных препаратов.

После всех разбирательств было принято решение дисквалифицировать указанных спортсменов, а также аннулировать их результаты, показанные на Олимпиаде в Лондоне.

Таким образом, Шабанбай был признан бронзовым призером Игр. Комейл Гасеми (Иран) и Билял Махов разделили первую строчку пьедестала, а Тервел Длагнев из США вместе с казахстанцем переместился на третье место.

Отметим, что Даулет Шабанбай является четырехкратным бронзовым призером чемпионата Азии (2008, 2009, 2011, 2014). Также в 2014 году он стал обладателем серебряной медали Азиатских игр.

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