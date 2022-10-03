Казахстанский борец отказался выступать за команду звезд на Кубке мира

Казахстанский борец вольного стиля Олег Болтин отказался от выступления на Кубке мира в составе команды звезд, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу федерации борьбы Казахстана.

Отметим, что на ЧМ-2022 в Белграде Болтин, выступающий в весовой категории до 125 килограммов остановился в шаге от бронзы.

"Олег Болтин получил приглашение выступить на Кубке мира в составе команды звезд. UWW отправили письмо с приглашением Олега Болтина для участия в Кубке мира в качестве члена команды звезд, куда выбирают борцов с наилучшим рейтингом.

Однако Олег отказался от участия в связи с завершением карьеры. Спортсмен подписал контракт с японским реслинг-промоушеном New Japan Pro-Wrestling. К сожалению, в связи с подписанием контракта Олег не сможет больше выступать в вольной борьбе. Последним соревнованием Олега Болтина был чемпионат мира-2022.

Давайте пожелаем Олегу Болтину удачи на этом пути! Мы будем скучать и обязательно будем следить за твоими успехами в Японии!" - говорится в сообщении.

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