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Новости спорта Борьба Вольная борьба
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Казахстан и США решили судьбу золота на рейтинговом турнире по борьбе в Венгрии

Казахстан и США решили судьбу золота на рейтинговом турнире по борьбе в Венгрии
©Olympic.kz

Казахстанский борец вольного стиля Юсуп Батырмурзаев выступил в финале на рейтинговом турнире в Будапеште (Венгрия) с серебряной медалью, сообщает Olympic.kz.

В решающей схватке в весовой категории до 125 килограммов ему противостоял Мэйсон Пэррис из США.

Поединок завершился досрочной победой американца, а Юсуп стал обладателем серебра.

Отметим, что ранее в весе до 97 килограммов Алишер Ергали стал первым, а Ризабек Айтмухан завоевал бронзу.

Напомним, турнир в Будапеште проходит с 4 по 9 июня.

Сборная Казахстана представлена на турнире в следующем составе:

вольная Борьба – Азамат Даулетбеков (86 кг), Алишер Ерали, Ризабек Айтмухан (97 кг), Юсуп Батырмурзаев (125 кг);

греко-римская борьба – Айдос Султангали (60 кг), Демеу Жадыраев (77 кг), Нурсултан Турсунов и Шамиль Ожаев (86 кг), Алимхан Сыздыков (130 кг);

женская борьба – Эмма Тисина, Марина Седнева (55 кг), Диана Каюмова, Ирина Кузнецова (59 кг), Ирина Казюлина (65 кг), Жамиля Бакбергенова, Гульмарал Еркебаева (72 кг).

Отметим, что сборная Казахстана завоевала семь путевок на Олимпиаду-2024 по видам борьбы. Четыре из них у представителей греко-римской, три в вольной борьбе. К сожалению, впервые в столице Франции Казахстан не выступит в женской борьбе. В борьбе лицензии не именные, квота выделяется на страну. Участников Олимпиады определяет национальная федерация.

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Метки:
вольная борьба Казахстан США

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