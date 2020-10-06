По формату UFC: борец vs ММАшник. Противостояние Кайсанова против Резникова и что из этого может выйти

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Подобные события в мире спорта не такая уж редкость. Более того, вольный жанр пользуется большим успехом и популярностью не только на локальном уровне, но и на мировом.
Мы своими глазами видели битву бойца против боксера. К слову, UFC в своих первых выпусках использовали формат, который подразумевал бои по-настоящему конкретных видов спорта. Например, каратист против кикбоксера, джитсер против мастера савата.
То есть была конкретная идея - узнать, как именно представители различных единоборств будут противостоять друг другу. Сейчас формат несколько изменился, и бойцы стараются выдерживать баланс. Основа, конечно, у многих остается с их вида спорта: борьба, бокс, кикбоксинг, джиу-джитсу и так далее.
Но прежний формат не погиб. Напротив, выставочные события проводятся, зрители выкупают многочисленные билеты. И в таких противостояниях участвуют даже олимпийские чемпионы, которые продолжают свою любительскую карьеру.
Одним из недавних поединков случился в 2019 году. Американский вольник, олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира Джордан Эрнест Барроуз провел схватку с бойцом UFC, экс-чемпионом Bellator и ONE в полусреднем весе Беном Аскреном (США). Их встреча стала главным событием Beat The Streets NYC (Нью-Йорк).
Аскрен, к слову, выступал на Олимпиаде в Пекине в составе сборной США по вольной борьбе. Так что опыт у него довольно большой. Правда, конкуренцию Барроузу он составить так и не смог. Действующий борец легко расправился с Беном - 11-0.
Нечто подобное может пройти в Казахстане. На ковре должны сойтись бронзовый призер чемпионата мира Данияр Кайсанов и боец ММА Артем Резников. Последний, к слову, долгое время занимался борьбой. После перехода в смешанные единоборства изредка выступает на турнирах среди "вольников".
Встретиться они могут в рамках чемпионата Казахстана. Однако пока никаких гарантий нет, что первенство состоится в этом году. Ведь в стране по-прежнему действуют ограничения из-за COVID-19.
Но есть выход в пользу именно выставочного события. Оба готовы на такой шаг. Кайсанов выразил готовность выступить против Артема. Так же и Резников не прочь проверить себя и Данияра на ковре.
Обсуждается весовая категории до 74 килограммов, которая является олимпийской. Однако схватка может пройти и в промежуточном весе. Такое не исключается, ведь оба пока без спортивных событий, вес сейчас плавающий. Хотя, если учитывать, что Резникову нужно время на подготовку, то и вес тогда будет официальный.
В любом случае, интерес событие представляет. Оба сильны, оба с Восточного Казахстана. Данияр сможет укрепить свою репутацию сильного борца, Резников - добавить неплохой штамп в свое резюме ММА-шника .
Главное, чтобы организация, где выступает Резников, была согласна на такую "внеклассную" активность. Наверняка в контракте подобный пункт описан. Что касается федерации, то она, судя по всему, готова к такому турниру одного поединка. Именно ее пресс-служба заявила о возможном участии бойца на ЧРК.
Будем ждать развития этой свежей для нашего спорта сюжетной линии. Вдруг тенденция будет подхвачена и другими представителями "ударных" и "бросковых" видов спорта. Тогда можно будет организовать целый турнир.
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