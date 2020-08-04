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Три казахстанских борца погибли в ДТП

Еще двое находятся в реанимации.

Три казахстанских борца погибли в ДТП
Илья Жумай. Фото: instagram.com/ilyaszhumay
Новости спорта Борьба Вольная борьба
0

Три казахстанских борца вольного стиля погибли в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщил официальный аккаунт Казахстанской федерации борьбы в Instagram.

ДТП произошло вчера, 3 августа. По имеющейся информации, трагедия случилась на трассе в Жамбылской области. На месте скончались вольники Жаксыбек Карабалаев и Байбазар Жанбота.


Сегодня, 4 августа, ушел из жизни Ильяс Жумай, являвшийся мастером спорта международного класса. В разные годы выигрывал чемпионат Казахстана до 23-лет, становился призером чемпионата Азии среди молодежи и других международных турниров.

За жизнь в данный момент борются еще два борца - Заутбек Нурдаулет и  Шынгысхан Мухаметкалиев

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Бұл қаралы хабар қабырғамызды кайыстырды... Бейбіт заманда жас, болашағынан үміт күттіретiн балуандарымыздан айырылып қаламыз деп кiм ойлаған... Еркiн күрес балуандары Жақсыбек Карабалаев, Iльяс Жұмай, Жанбота Байбазар жол апатынан қайтыс болды. Нақтырақ айтсақ, күнi кеше бір топ (бес бала) еркін күрес балуандары жол апатына түсiп, Жақсыбек Карабалаев пен Жанбота Байбазар оқиға үстінде көз жұмды. Ал ауыр халде ауруханаға түскен Ильяс Жұмай бүгін қайтыс болды деген тағы бiр суық хабар жетті. Ал Заутбек Нұрдәулет пен Мұхаметкалиев Шыңғысхан өмiрi үшін күресiп жатыр. Алла тағала оларға шипа, күш-қуат берсін. Дұғада болайық. Балуандарымыздың мезгілсiз дүниеден өтуiне байланысты еліміздiң барша күрес жанкүйерлерiне, марқұм болған балалардың отбасына, туған-туыстарына, жора-жолдастарына қайғырып көңіл айтамыз. Жандарыңыз жаннатта болсын!!!

Публикация от Kazakhstan_wrestling (@kazakhstan__wrestling)

 

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Метки:
Утраты вольная борьба Казахстан

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