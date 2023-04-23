В ПСЖ рассказали об одержимости Мбаппе

Главный тренер "Пари Сен-ЖерменА" Кристоф Галтье высоко отозвался о форварде своей команды Килиане Мбаппе. По его мнению, он нацелен на достижение рекордов, передают Vesti.kz.

Его трансферная стоимость оценивается в 180 миллионов евро.

"Килиан забивает прежде всего для команды. Однако у него есть характер и одержимость бить рекорды. Есть чемпионский титул, но также есть и звание лучшего бомбардира. Он создан таким - конкурировать на командном и личном уровне. И когда он не забивает, он очень раздражительный", - приводит слова Галтье Ligue 1.

Мбаппе провел за парижан 28 матчей в чемпионате Франции, забил 22 гола и отдал четыре результативные передачи. ПСЖ лидирует в таблице, набрав 75 очков после 32 туров. Следующий матч подопечные Кристофа Галтье проведут на своем поле с "Лорьяном" 30 апреля.

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