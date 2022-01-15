В ПСЖ рассказали о возвращении Месси после коронавируса

Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" сообщил о возвращении аргентинского форварда Лионеля Месси к тренировкам в общей группе, передает РИА Новости.

В четверг Месси в Instagram написал, что почти полностью восстановился после заражения коронавирусной инфекцией, о котором стало известно 2 января. Что же касается клубной пресс-службы, то на тренировках футболиста ожидают на следующей неделе.

Ранее издание Mundo Deportivo отмечало, что Месси пропустит ближайший матч чемпионата Франции против "Бреста" 15 января и встречи сборной Аргентины с командами Чили (28 января) и Колумбии (2 февраля) в рамках квалификации к чемпионату мира-2022.