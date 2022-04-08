В ПСЖ нашли способ удержать самого дорогого футболиста мира

49-летний французский специалист Зинедин Зидан по-прежнему является выбором номер один в шорт-листе "Пари Сен-Жермена" на пост главного тренера, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на журналиста France Bleu Фабриса Хокинса.

Как отмечает источник, в руководстве парижского клуба убеждены, что приход такого именитого наставника может убедить остаться и одну из главных звезд клуба - 23-летнего нападающего Килиана Мбаппе, чей контракт истекает уже ближайшим летом.

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 17 голов и отдал 13 результативных передач в 27 матчах за французский ПСЖ в чемпионате страны.

Ранее сообщалось, что "Реал" по-прежнему уверен в том, что со следующего сезона 23-летний футболист будет выступать в их команде. При этом окружение Мбаппе признает, что в услугах нападающего заинтересован не только испанский клуб.

По оценке Transfermarkt, Мбаппе - самый дорогой футболист мира. Стоимость 23-летнего форварда оценивается в 160 миллионов евро.

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