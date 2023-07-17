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Новости спорта Футбол Франция
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"Тебе отрежут три пальца". Фанаты ПСЖ угрожают звездному футболисту за фото

"Тебе отрежут три пальца". Фанаты ПСЖ угрожают звездному футболисту за фото
©ПСЖ

В социальных сетях стали распространяться фотографии с баннером фанатов "Пари Сен-Жермена", на котором те угрожают сербскому нападающему туринского "Ювентуса" Душану Влаховичу в случае перехода во французский клуб. Об этом сообщает "Чемпионат".

Поводом для угроз стала уверенность части фанатов парижан в том, что Влахович является националистом. Такой вывод ультрас ПСЖ сделали из-за фото нападающего в футболке сборной Сербии, на которой Косово является частью страны. Также фанаты парижан остались недовольны жестом Влаховича на фото с тремя пальцами, который якобы отсылает к приветствию неонацистов.

Сообщалось, что ПСЖ ведет переговоры с "Ювентусом" по трансферу Влаховича. Новость о приезде форварда крайне негативно встретили некоторые фанаты ПСЖ. Несколько из них даже провели акцию протеста у клубной арены. Они развернули баннер с надписью: "Влахович в Париже - тебе отрежут три пальца".

Однако считается, что этот жест используется в Сербии со времен Средневековья в качестве знака победы или радости. Также этот жест имеет христианское происхождение - христианская Троица.

Влахович выступает за "Ювентус" с января 2022 года. В сезоне-2022/23 на счету серба 42 матча за "старую синьору" во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с туринским клубом действует до конца июня 2026 года.

Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, - 70 миллионов евро. Ранее форвард играл за "Фиорентину" и сербский "Партизан".

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Метки:
ПСЖ Ювентус

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