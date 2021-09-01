Сыновья Месси зачислены в академию ПСЖ

Тьяго Месси и Матео Месси, сыновья нападающего "Пари Сен-Жермен" Лионеля Месси, перешли в молодежную академию французского клуба, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на L'Equipe.

По информации источника, Матео будет играть за команду ПСЖ U-7, а Тьяго станет игроком команды французского клуба U-10 или U-9.

10 августа Месси заключил с "Пари Сен-Жермен" контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления еще на один сезон.

5 августа "Барселона" объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.

29 августа Месси провел дебютный матч в составе ПСЖ. Встреча с "Реймсом" завершилась победой парижан со счетом 2:0.

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