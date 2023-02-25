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Новости спорта Футбол Франция
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Стало известно, почему Месси не хочет оставаться в ПСЖ

Стало известно, почему Месси не хочет оставаться в ПСЖ
©instagram.com/psg

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси не может договориться о продлении контракта с "Пари Сен-Жермен", сообщают Vesti.kz.

По информации Le Parisien, переговоры затягиваются из-за новых финансовых условий, которые выдвигает французский клуб. Руководство парижан хочет, чтобы нападающий пошел на снижение заработной платы. Но аргентинец, получающий сейчас 38 миллионов евро в год, не намерен идти на уступки.

Контракт Месси с ПСЖ рассчитан до 30 июня 2023 года и подразумевает опцию его продления еще на один сезон.

Отмечается, что Лео не будет принимать никаких решений перед ответным матчем Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии", который пройдет в ночь на 9 марта в Германии.

Ранее СМИ писали, что Месси может продолжить карьеру в клубе из MLS "Интер Майами" или вернуться в "Барселону", за которую играл в период 2003-2021 годов.

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Метки:
Месси Лионель ПСЖ

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