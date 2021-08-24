Стала известна дата дебюта Месси за ПСЖ

Новичок "Пари Сен-Жермена" Лионель Месси до сих пор не дебютировал в составе своей новой команды.

Как информирует L’Equipe, дебют аргентинского форварда запланирован на 29 августа. В этот день парижане на выезде сыграют с "Реймсом" в рамках четвертого тура чемпионата Франции.

Вчера Месси должен был приступить к полноценным тренировкам с ПСЖ после возвращения из Барселоны.

10 августа Месси заключил с ПСЖ контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления еще на один сезон.

На протяжении всей карьеры Месси выступал за "Барселону". Каталонский клуб хотел продлить контракт с аргентинцем, но не смог этого сделать из-за финансовых проблем.

"Барселона" нашла замену Месси

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