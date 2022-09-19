Стал известен самый высокооплачиваемый футболист мира

Форвард футбольного клуба ПСЖ Килиан Мбаппе стал самым высокооплачиваемым игроком мира, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Sportico.

Французский нападающий смог выйти на первое место рейтинга благодаря новому контракту с парижанами. По нему он получит 105 миллионов долларов. Еще 20 миллионов Мбаппе принесут спонсорские контракты.

На втором месте с 113 миллионами расположился форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду. Португалец получит 53 миллиона по контракту с манкунианцами и 60 миллионов по спонсорским соглашениям.

Тройку самых высокооплачиваемых игроков мира замкнул нападающий ПСЖ Лионель Месси. Аргентинец заработает 110 миллионов (62+48).

Добавим, что Мбаппе возглавляет рейтинг самых дорогих футболистов мира. Международный центр спортивных исследований (CIES) оценивает его трансферную стоимость в 206 миллионов евро.

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