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Новости спорта Футбол Франция
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Стал известен самый высокооплачиваемый футболист мира

Стал известен самый высокооплачиваемый футболист мира
©ФК ПСЖ

Форвард футбольного клуба ПСЖ Килиан Мбаппе стал самым высокооплачиваемым игроком мира, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Sportico.

Французский нападающий смог выйти на первое место рейтинга благодаря новому контракту с парижанами. По нему он получит 105 миллионов долларов. Еще 20 миллионов Мбаппе принесут спонсорские контракты.

На втором месте с 113 миллионами расположился форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду. Португалец получит 53 миллиона по контракту с манкунианцами и 60 миллионов по спонсорским соглашениям.

Тройку самых высокооплачиваемых игроков мира замкнул нападающий ПСЖ Лионель Месси. Аргентинец заработает 110 миллионов (62+48).

Добавим, что Мбаппе возглавляет рейтинг самых дорогих футболистов мира. Международный центр спортивных исследований (CIES) оценивает его трансферную стоимость в 206 миллионов евро.

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Метки:
Мбаппе Килиан Роналду Криштиану Месси Лионель ПСЖ Манчестер Юнайтед

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