Не соответствует проекту клуба. ПСЖ обозначил позицию по Неймару

Нападающий "Пари Сен-Жермена" Неймар может покинуть состав парижан в летнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

По информации L'Équipe, клуб не против ухода футболиста. ПСЖ со своей стороны готов отдать бразильца в аренду с правом выкупа.

Отмечается, что на данном этапе Неймар не соответствует проекту клуба - парижане нацелены омолодить состав и сделать ставку на французских игроков.

Контракт форварда с французским клубом действует до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 70 миллионов евро.

31-летний Неймар провел 20 матчей в нынешнем чемпионате Франции, забил 13 голов и отдал 11 результативных передач.

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"