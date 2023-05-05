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Новости спорта Футбол Франция
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Не соответствует проекту клуба. ПСЖ обозначил позицию по Неймару

Не соответствует проекту клуба. ПСЖ обозначил позицию по Неймару
©instagram.com/neymarjr

Нападающий "Пари Сен-Жермена" Неймар может покинуть состав парижан в летнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

По информации L'Équipe, клуб не против ухода футболиста. ПСЖ со своей стороны готов отдать бразильца в аренду с правом выкупа.

Отмечается, что на данном этапе Неймар не соответствует проекту клуба - парижане нацелены омолодить состав и сделать ставку на французских игроков.

Контракт форварда с французским клубом действует до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 70 миллионов евро.

31-летний Неймар провел 20 матчей в нынешнем чемпионате Франции, забил 13 голов и отдал 11 результативных передач.

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Метки:
ПСЖ Неймар

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