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Самый дорогой футболист мира выбрал клуб

Самый дорогой футболист мира выбрал клуб
©readfootball.com
Новости спорта Футбол Франция

Французский нападающий "Пари Сен-Жермен" Киллиан Мбаппе подпишет контракт с мадридским "Реалом" после матчей Лиги чемпионов, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на El Chiringuito TV.

Отмечается, что этому переходу ничего уже не помешает. Сообщается, что между сторонами уже достигнута договоренность, остается лишь поставить подписи. Все соглашения будут подписаны после матчей между ПСЖ и "Реалом" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, Мбаппе перешел в "Пари Сен-Жермен" из "Монако" в 2017 году. Действующий контракт нападающего с парижанами рассчитан до окончания сезона-2021/2022.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 17 матчах французской Лиги 1, забил девять голов и отдал восемь результативных передач. Также на его счету четыре гола в шести матчах в Лиге чемпионов и пять голов в двух играх Кубка Франции.

За национальную команду Мбаппе дебютировал в 2017 году. На чемпионате мира-2018 в России, ставшем для сборной Франции победным, Килиан стал самым молодым французским игроком, забивавшим на этом турнире, и первым подростком после Пеле, забившим в финале мундиаля. По окончании турнира был признан лучшим молодым игроком ЧМ.

По оценке Transfermarkt, Мбаппе - самый дорогой футболист мира. Трансферная стоимость форварда оценивается в 160 миллионов евро.

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Метки:
ПСЖ Реал Мадрид Мбаппе Килиан

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