Самый дорогой футболист мира решил запустить продюсерскую компанию

Нападающий "Пари Сен-Жермена" и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе решил запустить свою продюсерскую компанию, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на Lequipe.

По данным источника, Мбаппе подписал соглашение о партнерстве с голливудским агентством WME Sports для запуска проекта Zebra Valley.

Компания будет базироваться в Лос-Анджелесе и стремиться создавать контент, посвященный спорту, музыке, культуре, технологиям и видеоиграм. Как отмечается, контент будет направлен на то, чтобы помочь молодым людям найти свой путь.

Ранее Мбаппе продлил контракт с ПСЖ до 2025 года. По неофициальным данным, зарплата француза в клубе по новому контракту составит 93 миллиона евро в год, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком в мире.

По данным Transfermarkt, Мбаппе - самый дорогой футболист мира. Его трансферная стоимость оценивается в 160 миллионов евро.

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