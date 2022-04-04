Самый дорогой футболист мира ответил на вопрос о своем будущем

Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе рассказал, останется ли он в "Пари-Сен Жермене", сообщает "Чемпионат" со ссылкой на Prime Video.

Ранее отмечалось, что Мбаппе хотят подписать испанские гранды "Реал" и "Барселона".

"Я еще не принял решение в отношении своего будущего, все это знают. Думаю, есть много причин. Если бы я принял решение, то объявил бы об этом. Возможно ли, что останусь в ПСЖ? Конечно", - сказал Мбаппе.

По оценке Transfermarkt, Мбаппе - самый дорогой футболист мира. Стоимость 23-летнего форварда оценивается в 160 миллионов евро.

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