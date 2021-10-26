Самому дорогому футболисту мира нашли замену

Французский "Пари Сен-Жермен" продолжает искать замену нападающему команды Килиану Мбаппе в случае его ухода, сообщает AS.

По информации источника, парижане проявляют интерес к форварду "Ред Булл Зальцбург" Кариму Адейеми. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны "Баварии", дортмундской "Боруссии", "РБ Лейпцига" и "Ливерпуля".

В текущем сезоне Карим Адейеми принял участие в 18 матчах за "РБ Зальцбург" во всех турнирах, в которых забил 14 голов и сделал результативную передачу. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Самый дорогой футболист мира оказался никому не нужен

Напомним, Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. Действующий контракт с парижанами рассчитан до 30 июня 2022 года. В этом сезоне француз забил пять голов и сделал четыре результативные передачи в 11 матчах чемпионата Франции.

По оценке Transfermarkt, Мбаппе - самый дорогой футболист мира. Трансферная стоимость форварда оценивается в 160 миллионов евро.