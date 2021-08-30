"С первых касаний придал команде спокойствие". Главный тренер ПСЖ оценил дебют Месси

Главный тренер футбольного клуба ПСЖ Маурисио Почеттино прокомментировал дебют новичка парижан аргентинского нападающего Лионеля Месси, пишет РИА.

В воскресенье ПСЖ обыграл "Реймс" в матче четвертого тура чемпионата Франции в гостях со счетом 2:0. Месси вышел на поле на 66-й минуте, заменив Неймара. ПСЖ после победы возглавил турнирную таблицу чемпионата.

"Это важная победа для нас. Не все игроки находятся на одном уровне физической готовности. Месси был хорош, с первых же касаний мяча он придал спокойствие команде. Но даже если это Месси, для него лучше начинать с победы. Было приятно слышать, как публика приветствует его и не только наши фанаты", – сказал Почеттино.

Месси подписал контракт с ПСЖ 10 августа. Соглашение с 34-летним аргентинцем, который всю взрослую карьеру провел в "Барселоне", рассчитано на два года с возможностью продления еще на сезон.

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