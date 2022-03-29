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"Реал" интересуется футболистом за 40 миллионов

"Реал" интересуется футболистом за 40 миллионов
©"Монако"
Новости спорта Футбол Франция

Полузащитник "Монако" Орельен Тчуамени может продолжить карьеру в топ-клубе. Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на Goal.сom.

По информации источника, французом интересуются "Реал", ПСЖ и еще три топ-клуба, которые не называются. Сообщается, что игрок еще не начинал переговоры.

Руководство "сливочных" пока не приняло решение касательно перехода Тчуамени, так как приоритетными считает сделки по Килиану Мбаппе и Эрлингу Холанду.

Трансферная стоимость 22-летнего полузащитника составляет 40 миллионов евро. С 2021 года Тчуамени вызывается в национальную команду Франции.

Орельен Тчуамени перешел в "Монако" из "Бордо" в 2020 году. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 27 матчах чемпионата Франции, забил гол и отдал результативную передачу. 

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Метки:
Реал Мадрид Футбольные трансферы Монако ФК ПСЖ

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