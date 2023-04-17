Рамос и другие. ПСЖ намерен расстаться с рядом игроков

Футбольный советник ПСЖ Луиш Кампуш явно дал понять игрокам команды, что они не смогут оставаться в составе, если не смогут оправдать возложенных на них надежд, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации Le Parisien, ПСЖ собирается вынужденно расстаться с некоторыми игроками, которые не проявляют достаточной эффективности, либо не будет продлевать с ними контракты. Среди игроков, которые могут оказаться в списке переходов, фигурируют полузащитники Витинья, Ренату Саншеш, Фабиан Руис и Карлос Солер, защитники Хуан Бернат и Серхио Рамос, а также нападающий Уго Экитике.

Витинья понимает свою ситуацию в ПСЖ и сумел показать себя с лучшей стороны в матче Лиги 1 против "Ланса" (3:1), забив гол и сделав результативную передачу.

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