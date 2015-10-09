Бокс MMA Футбол Хоккей Азиада
Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Франция
Вчера 23:30
 

ПСЖ задумал переманить игрока "Реала" и втрое увеличить ему зарплату

  Комментарии

Поделиться
ПСЖ задумал переманить игрока "Реала" и втрое увеличить ему зарплату Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи. Фото: Depositphotos/CristianoBarni©

"Пари Сен-Жермен" заинтересовался полузащитником мадридского "Реала" Ардой Гюлером и готов предложить ему зарплату втрое больше нынешней, передают Vesti.kz.

Поделиться

"Пари Сен-Жермен" заинтересовался полузащитником мадридского "Реала" Ардой Гюлером и готов предложить ему зарплату втрое больше нынешней, передают Vesti.kz.

Как сообщает El Nacional со ссылкой на L'Équipe, президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи хочет сделать турецкого футболиста новой звездой команды. Парижане намерены воспользоваться тем, что Гюлер пока не продлил контракт с мадридским клубом.

ПСЖ готовит предложение Гюлеру

В "Реале" 21-летний полузащитник превратился в одного из лидеров команды после ухода Карло Анчелотти. В текущем сезоне он забил четыре гола и отдал семь результативных передач в 14 матчах.

ПСЖ уже интересовался Гюлером, когда тот выступал за "Фенербахче", и теперь может предпринять новую попытку его приобрести.

ПСЖ хочет переманить Арду Гюлера из Арда Гюлер. Фото: Depositphotos/mrogowski_photography©

Зарплата Гюлера может вырасти втрое

Сейчас турецкий футболист зарабатывает около пяти миллионов евро в год. По информации источника, в случае перехода в ПСЖ его зарплата может увеличиться до 15 миллионов евро.

Напомним, что три года назад "Реал" купил Гюлера у "Фенербахче" за 30 миллионов евро.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Лига наций 2026/27   •   Словения   •   Групповой этап, мужчины
14 ноября 00:45   •   не начат
Словения
Словения
- : -
Швейцария
Швейцария
Кто победит в основное время?
Словения
Ничья
Швейцария
Проголосовало 51 человек

Реклама

Живи спортом!