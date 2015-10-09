"Пари Сен-Жермен" изменил трансферные планы на зимнее окно после отказа лондонского "Челси" отпускать бразильского вингера Эстевао, передают Vesti.kz.

Как сообщает Fichajes.net со ссылкой на другие источники, главный тренер парижан Луис Энрике рассматривал 18-летнего футболиста как идеальный вариант для усиления атаки на фоне травм Хвичи Кварацхелии и Дезире Дуэ. Однако руководство "Челси" не намерено расставаться с игроком, чей контракт рассчитан до июня 2033 года.

Кто вошёл в список целей ПСЖ?

После отказа английского клуба парижане переключили внимание на трёх футболистов: испанца Нико Уильямса из "Атлетика", норвежца Антонио Нусу из "РБ Лейпциг" и колумбийца Луиса Диаса из "Баварии".

Нико Уильямс связан контрактом с баскским клубом до 2035 года, сумма его отступных составляет около 90 миллионов евро. Соглашение Нусы с немецкой командой действует до 2029 года, стороны ведут переговоры об улучшении его условий.

Позиция Луиса Энрике

Ранее главный тренер ПСЖ заявлял, что клуб не собирается подписывать футболистов на короткий срок ради экстренного усиления.

"Мы не обязаны выходить на трансферный рынок. Мы не собираемся подписывать игрока на шесть месяцев, это не в нашем стиле. У нас есть команда", - говорил испанский специалист.

В ближайшие недели руководство парижан оценит финансовые и контрактные возможности для приобретения одного из трёх альтернативных кандидатов.

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