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ПСЖ установил ценник на Неймара

Парижане покупали его за рекордные 222 миллиона евро.

ПСЖ установил ценник на Неймара
Неймар. Фото: Reuters©
Новости спорта Футбол Франция
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Президент "Пари Сен-Жермена" Нассер Аль-Хелайфи установил цену на бразильского нападающего Неймара.

Как сообщает Sport.es со ссылкой на L'Equipe, ПСЖ не продаст бразильца менее чем за 100 миллионов евро.

Также сообщается, что в руководстве оптимистично смотрят на возможность продления контракт с Неймаром. Однако на данный момент прогресса в переговорах нет.

Неймар впервые в карьере подешевел

Неймар перешел в ПСЖ из "Барселоны" летом 2017 года. Сумма трансфера составила рекордные 222 миллиона евро.

С парижанами форвард трижды стал чемпионом Франции, дважды завоевал Кубок страны, а также выиграл Кубок лиги и национальный Суперкубок. Действующий контракт рассчитан до лета 2022 года.

 

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Метки:
ПСЖ Неймар

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