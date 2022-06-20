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ПСЖ согласился заплатить 10 миллионов евро за нового тренера

ПСЖ согласился заплатить 10 миллионов евро за нового тренера
©skysports.com
Новости спорта Футбол Франция
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Главный тренер "Ниццы" Кристоф Галтье близок к тому, чтобы возглавить "Пари Сен-Жермен", сообщает "Чемпионат".

По информации журналиста Фабриса Хокинса, парижане согласились заплатить необходимую компенсацию за досрочный разрыв. Речь идет о сумме в 10 миллионов евро.

Сообщается, что после ухода Галтье новым главным тренером "Ниццы" будет экс-тренер дортмундской "Боруссии" Люсьен Фавр.

Ранее сообщалось, что ПСЖ договорился с Маурисио Почеттино о расторжении контракта. Причиной этого стало недовольство руководства клуба результатами команды в недавнем розыгрыше Лиги чемпионов - парижане вылетели с турнира от "Реала" на стадии 1/8 финала.

Кроме того, была информация о том, что парижане заплатят Почеттино и его тренерскому штабу 20 миллионов евро неустойки за увольнение. Контракт аргентинского специалиста с ПСЖ был рассчитан до 2023 года. ПСЖ в минувшем сезоне выиграл чемпионат Франции.

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Метки:
ПСЖ

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