ПСЖ с Месси и Неймаром выбили из Кубка Франции

"Марсель" выбил "Пари Сен-Жермен" из Кубка Франции на стадии 1/8 финала, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Марселе на стадионе "Велодром" и завершилась со счетом 2:1. У победителей отличились Алексис Санчес (31-я минута, с пенальти) и Руслан Малиновский (57-я). У проигравших гол забил Серхио Рамос (45+2-я). Лидеры парижан Лионель Месси и Неймар вышли в стартовом составе и отыграли до финального свистка, но помочь своей команде не сумели.

Ранее в 1/4 финала пробились "Лион", "Тулуза", "Родез", "Анси", "Нант" и "Гренобль". Полный состав участников данной стадии станет известен в четверг после матча "Ланса" с "Лорьяном".

Отметим, что в чемпионате ПСЖ, набрав 54 очка, идет на первом месте, а "Марсель" (46) располагается на второй строчке.

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