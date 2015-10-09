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"ПСЖ" разочарован в испанском таланте и готов вернуть его "Барселоне"

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"ПСЖ" разочарован в испанском таланте и готов вернуть его "Барселоне" ©instagram.com/psg

18-летний атакующий полузащитник Дро Фернандес может задуматься об уходе из "Пари Сен-Жермен" уже после нескольких месяцев в составе французского гранда. Несмотря на поддержку главного тренера Луиса Энрике при осуществлении трансфера, молодой испанец пока не получает стабильной игровой практики.

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18-летний атакующий полузащитник Дро Фернандес может задуматься об уходе из "Пари Сен-Жермен" уже после нескольких месяцев в составе французского гранда. Несмотря на поддержку главного тренера Луиса Энрике при осуществлении трансфера, молодой испанец пока не получает стабильной игровой практики.

По информации El Nacional, наставник парижан считает, что Фернандесу пока рано претендовать на регулярное место в основном составе. Более того, Энрике якобы начал сомневаться, не поспешил ли клуб с приглашением столь молодого футболиста.

При этом тренер готов помочь игроку, если тот выразит желание сменить команду. Одним из возможных вариантов продолжения карьеры остается возвращение в "Барселону", воспитанником которой является Фернандес.


Однако и на "Камп Ноу" испанец не обязательно получит ту роль, на которую рассчитывает. Каталонцы располагают серьезной конкуренцией в атакующей линии, поэтому гарантировать молодому полузащитнику постоянное место в составе будет непросто.

Напомним, в конце января Фернандес перебрался из "Барселоны" в "ПСЖ". Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 18-летнего футболиста в 15 миллионов евро.

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