Левый защитник "Брайтона" и сборной Бельгии по футболу Максим Де Кейпер привлёк внимание ведущих клубов Европы, передают Vesti.kz.

По информации инсайдера Экрема Конура, за ситуацией вокруг футболиста внимательно следят сразу шесть топ-клубов: английские "Арсенал" и "Ливерпуль", французский "Пари Сен-Жермен", а также итальянские "Ювентус", "Милан" и "Рома".

Максим Де Кейпер. Фото: Depositphotos/[email protected]©

25-летний Де Кейпер защищает цвета "Брайтона" с 2025 года, когда перешёл из "Брюгге" за 20 миллионов евро.

В текущем сезоне он провёл 17 матчей за "Брайтон" во всех турнирах, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

В его карьере также был бельгийский "Вестерло". С 2024 года вызывается в национальную сборную своей страны.

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