ПСЖ принял решение по контракту Лионеля Месси

ПСЖ прекратил обсуждения о продлении контракта с нападающим Лионелем Месси из-за его финансовых требований, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Во время переговоров, 35-летний Месси потребовал увеличения своей зарплаты, которая сейчас составляет 37 миллионов евро в год. Отец Месси считает, что победа его сына на чемпионате мира 2022 года имеет свою цену, и новый контракт должен отражать это. Однако, родственники Месси отрицают эти утверждения. Напомним, что контракт Месси с командой истекает в конце этого лета.

Ранее сообщалось, что во время чемпионата мира в Катаре было достигнуто устное соглашение между ПСЖ и Месси об продлении контракта. В апреле же в СМИ появилась информация о возможном возвращении форварда в "Барселону".

В 2021 году Месси покинул "Барселону", когда клуб не смог продлить его контракт из-за правил ограничения заработной платы в Ла Лиге. За время своей карьеры в "Барселоне" Месси забил 672 гола и отдал 303 результативные передачи в 778 матчах.

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