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ПСЖ потерял Неймара. Подробности

ПСЖ потерял Неймара. Подробности
©ПСЖ

Форвард ПСЖ Неймар выбыл из-за травмы на срок от трех до четырех месяцев, сообщает корреспондент Vesti.kz. Это означает, что бразилец пропустит концовку сезона.

"В последние годы у Неймара было несколько проблем с правым голеностопным суставом. После растяжения связок, которое игрок получил 20 февраля, медицинский штаб команды рекомендовал провести операцию по восстановлению связок, чтобы избежать риска рецидива травмы. Все эксперты подтвердили необходимость этого решения.

Операция будет проведена в ближайшее время в Дохе. Примерные сроки восстановления игрока — три-четыре месяца", - говорится в официальном заявлении пресс-службы парижан.

Неймар выступает за ПСЖ с 2017 года, перейдя из "Барселоны" за рекордные 222 миллиона евро. В текущем сезоне на его счету 13 голов и 11 ассистов за 20 матчей в Лиге 1.

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Метки:
Неймар ПСЖ Травма

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