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ПСЖ потерпел сенсационное поражение в чемпионате Франции

Хотя первый тайм завершил в свою пользу.

ПСЖ потерпел сенсационное поражение в чемпионате Франции
Фото: ФК ПСЖ©
Новости спорта Футбол Франция
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ПСЖ неожиданно оступился в чемпионате Франции по футболу, уступив на своем поле одному из аутсайдеров - "Нанту", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, прошедшая на стадионе "Парк-де-Пренс", завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Первыми успеха добились хозяева, когда на 42-й минуте отличился Юлиан Дракслер. Однако соперник после перерыва не только отыгрался, но и добился волевой победы благодаря точным ударам Рэндала Коло и Мойзеса Саймона на 59-й и 71-й минутах соответственно.

После этой неудачи ПСЖ с 60 очками остался на втором месте в таблице, отстав уже на три пункта от лидирующего "Лилля", а "Нант" с 27 баллами расположился на 18-й строчке из 20.

В следующем туре, 20 марта, ПСЖ в гостях сыграет с "Лионом", а "Нант" в этот день дома примет "Лорьян".

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Метки:
Франция Футбол ПСЖ

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