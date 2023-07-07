ПСЖ определился с суммой отступных за Килиана Мбаппе

Парижский ПСЖ определился с суммой, за которую готов отпустить нападающего Килиана Мбаппе, передает Le Parisien.

Минимальная цена на 24-летнего игрока - 200 миллионов евро. Французский клуб намерен обновить продажей Мбаппе трансферный рекорд Неймара, который составил 222 миллиона евро.

Ранее стало известно, что Мбаппе отказался от опции автоматического продления контракта с ПСЖ на сезон-2024/25 и летом 2024 года может стать свободным агентом.

В нынешнем сезоне 24-летний форвард принял участие в 34 матчах за ПСЖ в рамках чемпионата Франции, забил 29 голов и сделал пять результативных передач.

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