Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle Таблица трансферов КПЛ
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Франция
Комментарии

ПСЖ определился с суммой отступных за Килиана Мбаппе

ПСЖ определился с суммой отступных за Килиана Мбаппе
©twitter.com/KMbappe

Парижский ПСЖ определился с суммой, за которую готов отпустить нападающего Килиана Мбаппе, передает Le Parisien.

Минимальная цена на 24-летнего игрока - 200 миллионов евро. Французский клуб намерен обновить продажей Мбаппе трансферный рекорд Неймара, который составил 222 миллиона евро.

Ранее стало известно, что Мбаппе отказался от опции автоматического продления контракта с ПСЖ на сезон-2024/25 и летом 2024 года может стать свободным агентом. 

В нынешнем сезоне 24-летний форвард принял участие в 34 матчах за ПСЖ в рамках чемпионата Франции, забил 29 голов и сделал пять результативных передач.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Мбаппе Килиан ПСЖ

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика

Реклама

Новости
Вчера , 14:10
Франция
©ПСЖ "Ливерпуль" сделал предложение ПСЖ по трансферу Мбаппе
Вчера , 12:24
Франция
©twitter.com/KMbappe ПСЖ определился с суммой отступных за Килиана Мбаппе
Вчера , 08:00
Франция
©EFE ПСЖ гневно ответил Мбаппе на отказ продлевать контракт
6 июля, 17:00
Франция
©ФК ПСЖ Игрока за 50 миллионов получили бесплатно: ПСЖ объявил о первом трансфере после назначения Луиса Энрике
5 июля, 22:59
Франция
©ПСЖ ПСЖ назначил нового главного тренера
5 июля, 18:56
Франция
©twitter.com/KMbappe Мбаппе назвали претендентом на "Золотой мяч"
5 июля, 15:57
Франция
©ПСЖ ПСЖ уволил главного тренера
5 июля, 11:23
Франция
©ПСЖ ПСЖ обвинил Мбаппе в обмане. Клубу грозит "финансовая катастрофа"
5 июля, 07:41
Франция
©ПСЖ Переговоры ПСЖ с Мбаппе зашли в тупик
4 июля, 22:33
Франция
©ПСЖ "Реал" оформил самый дорогостоящий трансфер, подписав Мбаппе - источник
4 июля, 18:59
Франция
©EFE Стало известно, на какой позиции будет играть Мбаппе в "Реале"
4 июля, 17:29
Франция
©ПСЖ ПСЖ подписал шесть новых игроков - источник
3 июля, 19:50
Франция
©ПСЖ Источник назвал дату трансфера Мбаппе в "Реал"
3 июля, 00:14
Франция
©ПСЖ Стала известна сумма, которую Мбаппе запросил у "Реала"
2 июля, 14:38
Франция
©ПСЖ Мбаппе представил гостевую форму ПСЖ на новый сезон
2 июля, 11:59
Франция
©ПСЖ "Реал" теряет надежду подписать Мбаппе - источник
2 июля, 10:39
Франция
©twitter.com/ManCity Назван лучший футболист сезона
1 июля, 22:19
Франция
©instagram.com/k.mbappe Мбаппе сделал заявление: это не касается футбола
1 июля, 12:30
Франция
©twitter.com/KMbappe Мбаппе переходит в мадридский "Реал" - источник
29 июня, 20:05
Франция
©ПСЖ Стали известны сроки трансфера Мбаппе в "Реал"
29 июня, 07:50
Франция
©dynamo.kiev.ua Известна сумма бонуса Мбаппе в случае перехода в "Реал" бесплатно
27 июня, 23:57
Франция
©twitter.com/neymarjr Неймар принял решение по трансферу в клуб из Саудовской Аравии
27 июня, 11:31
Франция
©ПСЖ Месси получил награду за игру в ПСЖ после ухода из клуба
26 июня, 23:05
Франция
©instagram.com/k.mbappe ПСЖ провел переговоры с мамой Мбаппе
26 июня, 22:04
Франция
©instagram.com/k.mbappe Стал известен игровой номер Мбаппе в "Реале"
26 июня, 13:57
Франция
©ПСЖ ПСЖ решил судьбу друга Месси
26 июня, 11:35
Франция
©ПСЖ Месси отдал Неймару подарок от президента ПСЖ. Что с ним сделал бразилец?
25 июня, 16:57
Франция
©instagram.com/k.mbappe Стала известна зарплата Мбаппе в "Реале"
24 июня, 19:34
Франция
©instagram.com/jurrientimber Защитник "Аякса" сделал выбор между "Арсеналом" и "Баварией"
24 июня, 19:05
Франция
©instagram.com/achrafhakimi Появился инсайд о будущем звезды ПСЖ

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus