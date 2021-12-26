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ПСЖ определился с футболистами на продажу

ПСЖ определился с футболистами на продажу
©Reuters
Новости спорта Футбол Франция

Французский "Пари Сен-Жермен" должен продать игроков на 100 миллионов евро до конца сезона, чтобы вписаться в нормы финансового фэйр-плея, сообщает издание L’Equipe.

Источник сообщает, что до лета 2022 года парижанам необходимо покрыть значительный бюджетный дефицит. Если сделать этого не удастся, то клуб не впишется в нормы финансового фэйр-плея.

Отмечается, что ПСЖ планирует выставить на трансфер Мауро Икарди, Юлиана Дракслера, Рафинью, Лейвина Курзава, Тило Керера, Абду Диалло и голкипера Серхио Рико.

После 19 туров чемпионата Франции парижский клуб лидирует в турнирной таблице, команда набрала 46 очков, что на 13 очков больше, чем у ближайшего преследователя – "Ниццы".

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Метки:
ПСЖ

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