ПСЖ нацелился на форварда "МЮ" и готов платить ему 52 миллиона в год

Боссы "Пари Сен-Жермена" очень хотят заполучить форварда сборной Англии Маркуса Рэшфорда и готовы сделать его одним из самых высокооплачиваемых игроков в мире, сообщает "СЭ" посчитал".

Французский клуб готов платить ему 990 тысяч евро в неделю. Почти 52 миллиона евро за год!

"Стоит ради таких денег уходить из "Манчестер Юнайтед"?" - пишет источник.

25-летний Рэшфорд выступает за "МЮ" с 2016 года. Его контракт истекает летом 2023-го.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 55 миллионов евро.

Напомним, что футболист выступал за национальную команду на ЧМ-2022 в Катаре, где англичане выбыли на стадии 1/4 финала, уступив Франции (1:2).

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