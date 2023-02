ПСЖ нашел замену главному тренеру

Бывший главный тренер аргентинских клубов "Ривер Плейт" и "Насьональ" Марсело Гальярдо может возглавить французский "Пари Сен-Жермен" в следующем сезоне, сообщают Vesti.kz.

По информации итальянского журналиста и инсайдера Николо Скира, не только Зинедин Зидан, но и Гальярдо значится в списке возможных кандидатов на пост наставника парижан.

Not only Zizou #Zidane: there is also Marcelo #Gallardo in #PSG’s list as a candidate to become new #Paris’ coach in the next season. #transfers