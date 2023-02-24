ПСЖ нашел замену главному тренеру

Бывший главный тренер аргентинских клубов "Ривер Плейт" и "Насьональ" Марсело Гальярдо может возглавить французский "Пари Сен-Жермен" в следующем сезоне, сообщают Vesti.kz.

По информации итальянского журналиста и инсайдера Николо Скира, не только Зинедин Зидан, но и Гальярдо значится в списке возможных кандидатов на пост наставника парижан.

Not only Zizou #Zidane: there is also Marcelo #Gallardo in #PSG’s list as a candidate to become new #Paris’ coach in the next season. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) February 24, 2023

Напомним, что с прошлого года ПСЖ тренирует Кристоф Гальтье, методами работы которого недовольны футболисты. Они считают его тактически ограниченным. Еще 56-летнего французского специалиста обвиняют в особом отношении к некоторым игрокам.

47-летний Гальярдо начинал тренерскую работу в 2011 году. Игровая карьера аргентинца прошла в "Ривер Плейте", "Насьонале", "Монако", ПСЖ, "Ди Си Юнайтед". Сыграл 46 матчей и забил 14 голов за сборную Аргентины в период 1994-2003 годов.

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