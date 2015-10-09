"Пари Сен-Жермен" намерен подписать нападающего "Борнмута" Эли Жуниора Крупи в зимнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

Замена для Кварацхелии

Парижане ищут усиление атаки после того, как Хвича Кварацхелия выбыл до конца сезона из-за травмы. По информации RMC Sport, президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи считает Крупи главным фаворитом на эту позицию. Французский клуб готов заплатить около 80 миллионов евро, которые запрашивает "Борнмут".

Позиция "Барселоны"

Ранее на Крупи претендовала "Барселона", однако летом сделка сорвалась из-за травмы футболиста, после которой он недавно вернулся на поле. Несмотря на рекомендации скаутов, президент каталонцев Жоан Лапорта сейчас не считает трансфер приоритетным: в клубе довольны игрой Рафиньи Диаса и Габриэла Жезуса, а также рассчитывают на молодого Хамзу Абделькарима. Если "Барселона" не вмешается в борьбу в ближайшее время, нападающий перейдёт в команду Луиса Энрике.

Крупи в текущем сезоне провёл четыре матча и оформил один ассист. В предыдущем сезоне он забил 13 голов в 35 играх.

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