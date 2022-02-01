ПСЖ с Месси в составе сенсационно вылетел из Кубка Франции

ПСЖ в 1/8 финала Кубка Франции уступил в серии пенальти "Ницце", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча на "Парк де Пренс" в основное и дополнительное время завершилась нулевой ничьей, а в серии пенальти гости оказались точнее - 6:5.

В этой встрече принял участие лидер парижан Лео Месси. Однако это не помогло ПСЖ пройти дальше. При этом аргентинец реализовал пенальти. Но из-за неточности Леандро Паредеса и Хави Симонса клуб из столицы Франции уступил.

Парижане являются рекордсменом Кубка Франции - 14 побед в истории турнира. Последние семь сезонов ПСЖ неизменно был представлен в финалах Кубка страны, в шести из которых он побеждал.

Помимо "Ниццы", в 1/4 финала пробились "Монако", "Марсель", "Амьен", "Нант", "Бастия" "Бержерак" и "Версаль".