ПСЖ хочет подписать звезду сборной Грузии

ПСЖ активизировал интерес к 23-летнему крайнему нападающему "Наполи" и сборной Грузии Хвиче Кварацхелии.

По информации La Gazzetta dello Sport, главный тренер парижского клуба Луис Энрике является большим поклонником грузинского футболиста и видит в нём игрока, способного усилить левый фланг атаки команды.

При этом "Наполи" намерен сохранить Кварацхелию в клубе, однако на текущий момент есть трудности с продлением контракта нападающего, так как стороны не могут договориться о сумме отступных.

В нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.