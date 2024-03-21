ПСЖ будет играть в McDonald's-лиге

Чемпионат Франции по футболу с нового сезона получит новое спонсорское название - McDonald's Лига 1. Соглашение с компанией рассчитано на три года, сообщают Спортс.

Информация о возможной сделке появлялась в СМИ в последние недели, но теперь все подтверждено официально. Сообщается, что ежегодно компания, специализирующаяся на ресторанах быстрого питания, будет платить чемпионату Франции 30 миллионов евро. За весь срок контракта Лига 1 получит от спонсора 90 миллионов евро.

Отметим, что в последние годы спонсором Лиги 1 была другая компания, также тесно связанная с питанием - Ubet Eats.