Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Франция
Сегодня 15:05
 

"ПСЖ" близок к трансферу полузащитника "Барселоны"

  Комментарии

Поделиться
"ПСЖ" близок к трансферу полузащитника "Барселоны" ©instagram.com/fcbarcelona

Футбольный инсайдер Фабрицио Романо раскрыл новые подробности возможного ухода 18-летнего воспитанника "Барселоны" Педро Фернандеса из каталонского клуба.

Поделиться

Футбольный инсайдер Фабрицио Романо раскрыл новые подробности возможного ухода 18-летнего воспитанника "Барселоны" Педро Фернандеса из каталонского клуба.

Ранее сообщалось, что полузащитник принял решение покинуть команду, а сумма отступных, прописанная в его контракте, составляет 6 млн евро.

"Обновление по переходу Дро в "Пари Сен-Жермен": устное соглашение с 18-летним полузащитником уже близко. "ПСЖ" рассчитывает подписать игрока в ближайшее время, активировав опцию выкупа за 6 млн. Парижский клуб опережает конкурентов из Англии и Германии. Луис Энрике также напрямую вовлечён в эту сделку", — написал Романо в социальной сети X.

Педро Фернандес прошёл все этапы академии "Барселоны" и в 2025 году дебютировал за основную команду. В текущем сезоне он провёл пять матчей за сине-гранатовых, отметившись одной результативной передачей.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Сан-Себастьян   •   Регулярный чемпионат, мужчины
19 января 01:00   •   не начат
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
(Сан-Себастьян)
- : -
Барселона
Барселона
(Барселона)
Кто победит в основное время?
Реал Сосьедад
Ничья
Барселона
Проголосовало 13 человек

Реклама

Живи спортом!