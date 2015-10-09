"ПСЖ" близок к трансферу полузащитника "Барселоны"

Футбольный инсайдер Фабрицио Романо раскрыл новые подробности возможного ухода 18-летнего воспитанника "Барселоны" Педро Фернандеса из каталонского клуба.

Ранее сообщалось, что полузащитник принял решение покинуть команду, а сумма отступных, прописанная в его контракте, составляет 6 млн евро.

"Обновление по переходу Дро в "Пари Сен-Жермен": устное соглашение с 18-летним полузащитником уже близко. "ПСЖ" рассчитывает подписать игрока в ближайшее время, активировав опцию выкупа за 6 млн. Парижский клуб опережает конкурентов из Англии и Германии. Луис Энрике также напрямую вовлечён в эту сделку", — написал Романо в социальной сети X.

Педро Фернандес прошёл все этапы академии "Барселоны" и в 2025 году дебютировал за основную команду. В текущем сезоне он провёл пять матчей за сине-гранатовых, отметившись одной результативной передачей.

