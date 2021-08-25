Появилось первое фото Месси и Роналду в форме ПСЖ от владельцев клуба

Шейх Хамад бин Халифа Аль-Тани, который является братом владельца "Пари Сен-Жермена" Тамима бин Хамада Аль-Тани, опубликовал интересный пост в "Твиттере", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Он выложил фото Лионеля Месси и Криштиану Роналду в форме французского клуба, подписав его: "Может быть?"

Quizás ?

Maybe ?

Peut-être ? pic.twitter.com/qHMIgHmYcV — خلـــيفة بـــن حمـــد آلــ ثانــــــي (@khm_althani) August 24, 2021

Отметим, что ПСЖ объявил о переходе Месси 10 августа.

Что касается Роналду, то он близок к уходу из "Ювентуса". В туринском клубе не скрывают, что этим самым хотят разгрузить зарплатную ведомость и прикупить других игроков. На португальца нацелились представители АПЛ - "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм", теперь его хотят заманить в Париж.

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