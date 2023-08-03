Неймар впервые с февраля сыграл за ПСЖ и забил гол-красавец. Видео

Нападающий "Пари Сен‑Жермен" Неймар попал в стартовый состав французской команды на товарищеский матч с южнокорейским клубом "Чонбук Хендэ Моторс", сообщает пресс‑служба парижан.
Игра проходит в Пусане (Южная Корея). После первого тайма счет 1:0 в пользу ПСЖ - отличился Неймар (40-я). Бразилец забил красивый гол после эффектного финта.
Neymar’s GOAL. 🇧🇷⚽️— PSG Report (@PSG_Report) August 3, 2023
pic.twitter.com/xUTTVBz0UK
31‑летний бразилец не играл с 19 февраля, когда он получил травму голеностопа в матче чемпионата Франции с "Лиллем", а позже перенес операцию.
Неймар назвал самое тяжелое поражение в карьере
В прошлом сезоне Неймар принял участие в 29 матчах за ПСЖ во всех турнирах, забил 18 мячей и сделал 17 голевых передач.
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