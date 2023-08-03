Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle Таблица трансферов КПЛ
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Франция
Комментарии

Неймар впервые с февраля сыграл за ПСЖ и забил гол-красавец. Видео

Неймар впервые с февраля сыграл за ПСЖ и забил гол-красавец. Видео
©ПСЖ

Нападающий "Пари Сен‑Жермен" Неймар попал в стартовый состав французской команды на товарищеский матч с южнокорейским клубом "Чонбук Хендэ Моторс", сообщает пресс‑служба парижан.

Игра проходит в Пусане (Южная Корея). После первого тайма счет 1:0 в пользу ПСЖ - отличился Неймар (40-я). Бразилец забил красивый гол после эффектного финта.

31‑летний бразилец не играл с 19 февраля, когда он получил травму голеностопа в матче чемпионата Франции с "Лиллем", а позже перенес операцию.

Неймар назвал самое тяжелое поражение в карьере

В прошлом сезоне Неймар принял участие в 29 матчах за ПСЖ во всех турнирах, забил 18 мячей и сделал 17 голевых передач.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Неймар ПСЖ

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика

Реклама

Новости
Сегодня , 15:27
Франция
©ПСЖ Неймар впервые с февраля сыграл за ПСЖ и забил гол-красавец. Видео
Сегодня , 15:12
Франция
©ПСЖ ПСЖ выбрал новых нападающих для усиления
Сегодня , 13:47
Франция
©instagram.com/k.mbappe/ Мбаппе уходит? ПСЖ убрал Килиана с официального сайта
Сегодня , 11:59
Франция
©twitter.com/TeamCRonaldo ПСЖ договорился с партнером Роналду. Известна сумма трансфера
Вчера , 08:34
Франция
©instagram.com/k.mbappe Мбаппе отклонил новое предложение ПСЖ
1 августа, 17:58
Франция
©instagram.com/k.mbappe Мбаппе больше не может продлить контракт с ПСЖ
1 августа, 09:58
Франция
©instagram.com/k.mbappe Назван основной вариант для Мбаппе в случае перехода в АПЛ
1 августа, 08:16
Франция
©instagram.com/k.mbappe ПСЖ может пожаловаться на "Реал" в ФИФА из-за Мбаппе
31 июля, 22:38
Франция
©globallookpress.com Юрген Клопп пошутил над информацией о трансфере Мбаппе в "Ливерпуль"
31 июля, 17:51
Франция
©instagram.com/k.mbappe ПСЖ должен выплатить бонус Мбаппе. Известны причины
31 июля, 12:31
Франция
©instagram.com/k.mbappe/ ПСЖ получил неожиданное предложение по Мбаппе
31 июля, 09:45
Франция
©instagram.com/k.mbappe/ ПСЖ определился с ценой на Мбаппе для "Реала"
30 июля, 07:35
Франция
©instagram.com/k.mbappe/ ПСЖ предложили способ заработать на Мбаппе
29 июля, 17:00
Франция
©instagram.com/k.mbappe/ "Реал" намерен бесплатно подписать Мбаппе
28 июля, 10:49
Франция
©twitter.com/marquinhos_m5 Капитан ПСЖ может поплатиться за поддержку Мбаппе
27 июля, 09:05
Франция
©instagram.com/k.mbappe/ Мбаппе "обломал" клуб из Саудовской Аравии
24 июля, 22:49
Франция
©instagram.com/k.mbappe ПСЖ разрешил клубу из Саудовской Аравии провести переговоры с Мбаппе - источник
23 июля, 23:55
Франция
©ПСЖ Саудовский клуб предложил Мбаппе 400 миллионов евро за два года. Названы условия для ухода в "Реал"
23 июля, 17:59
Франция
©instagram.com/k.mbappe/ Клуб АПЛ готов включиться в борьбу за Мбаппе
23 июля, 16:59
Франция
©EFE Капитан ПСЖ высказался о ситуации с Мбаппе
23 июля, 11:18
Франция
©instagram.com/k.mbappe Известный инсайдер рассказал о будущем Килиана Мбаппе
22 июля, 21:30
Франция
©Everything Barca Защитник "Барселоны" нашел себе новый клуб
21 июля, 14:37
Франция
©instagram.com/k.mbappe/ ПСЖ предложил Мбаппе миллиард евро за десять лет
20 июля, 15:09
Франция
©instagram.com/neymarjr Это стало минусом для нас - Неймар о трио с Месси и Мбаппе
20 июля, 13:26
Франция
©ПСЖ Неймар сделал заявление о своем будущем в ПСЖ
20 июля, 10:57
Франция
©twitter.com/PSG_English Названы сроки дебюта Мбаппе в составе "Реала"
19 июля, 22:45
Франция
©instagram.com/k.mbappe/ Новый тренер ПСЖ принял решение по Мбаппе
19 июля, 20:11
Франция
©instagram.com/k.mbappe/ ПСЖ придумал неожиданное наказание для Мбаппе
19 июля, 11:00
Франция
©instagram.com/rasmus.hoejlund ПСЖ поборется с МЮ за 20-летнего датского форварда за сто миллионов
18 июля, 16:59
Франция
©EFE Мбаппе принял решение по будущему в ПСЖ

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus