Неймар узнал условие для продолжения карьеры в ПСЖ

По информации UOL, будущее нападающего ПСЖ Неймара во французском клубе зависит от решения форварда парижан Килиана Мбаппе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Если Мбаппе покинет ПСЖ в летнее трансферное окно, то руководство клуба надеется удержать Неймара в составе, но в противном случае бразильский футболист может быть выставлен на трансфер.

Близкие к Неймару источники утверждают, что он не спешит с принятием решения о своем будущем и готов продолжать выступать за ПСЖ.

В случае ухода Неймара из ПСЖ, вероятно, это произойдет в формате аренды, при которой парижане будут платить часть зарплаты бразильского нападающего.

В прошлом сезоне 31-летний Неймар провел 29 матчей за ПСЖ в различных турнирах, в которых забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.

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