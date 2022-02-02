Неймар признан лучшим бразильским футболистом за пределами своей страны

Нападающий ПСЖ Неймар стал обладателем награды Samba Gold по итогам 2021 года. Премия присуждается лучшему бразильскому футболисту, играющему за пределами родной страны, сообщает Sport24.

Ранее награда вручалась лучшему бразильскому футболисту, выступающему исключительно в Европе. Формат был изменен лишь с этого года.

Отметим, что по итогам 2021 года Samba Gold также впервые была вручена лучшей бразильской футболистке, играющей за пределами Бразилии. Награда досталась 18-летний Джоване Кейрос, которая принадлежит "Барселоне", но играет в аренде за "Леванте".

Неймар стал 5-кратным обладателем Samba Gold. Ранее он завоевывал приз в 2014, 2015, 2017 и 2020 годах.

В 2021 году нападающий выиграл Кубок Франции в составе ПСЖ и помог команде дойти до полуфинала Лиги чемпионов. В чемпионате страны сезона-2020/21 парижане заняли второе место, уступив чемпионство "Лиллю". На счету Неймара в минувшем году 46 матчей во всех турнирах, в которых он забил 17 голов и сделал 17 результативных передач.