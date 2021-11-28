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Неймар получил жуткую травму в победном матче ПСЖ с тремя ассистами Месси и дебютом Рамоса

Неймар получил жуткую травму в победном матче ПСЖ с тремя ассистами Месси и дебютом Рамоса
©twitter.com/TheEuropeanLad
Новости спорта Футбол Франция

"Пари Сен-Жермен" одержал волевую победу над "Сент-Этьеном" в выездном матче 15-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:1.

На гол Дени Буанга (22-я минута) гости ответили дублем Маркиньоса (45+1, 90) и точным ударом Анхеля Ди Марии (78). А Лионель Месси отметился тремя результативными передачами. При этом на 44-й минуте был удален игрок хозяев Тимоте Колодзейчак.

Защитник Серхио Рамос провел дебютный матч за ПСЖ, отыграв все 90 минут. Экс-игрок мадридского "Реала" перешел в парижский клуб летом. Однако он не выходил на поле, так как восстанавливался после перенесенной операции.

А Неймар, который вышел в стартовом составе, не смог доиграть поединок. Бразилец вынужденно покинул поле на 88-й минуте, получив жуткую травму.

ПСЖ с 40 очками лидирует в турнирной таблице Лиги 1. "Сент-Этьен" (12) располагается на последнем месте.

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Метки:
ПСЖ Неймар Месси Лионель Франция

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