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Новости спорта Футбол Франция
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"Не лучший его сезон". Президент ПСЖ высказался о Месси

"Не лучший его сезон". Президент ПСЖ высказался о Месси
©Reuters

Президент "Пари Сен-Жермена" Нассер Аль-Хелайфи оценил выступление Лионеля Месси в минувшем сезоне, который стал для аргентинца дебютным в стане парижан. Об этом сообщает Sportmediaset.

Функционер признал, что первый год аргентинца в ПСЖ был не лучшим в его карьере. При этом Аль-Хелайфи выразил уверенность, что в следующем сезоне болельщики увидят лучшего Месси в истории.

"Не может быть такого разговора о человеке с семью "Золотыми мячами". Месси сотворил историю. Это был не лучший его сезон, но после более чем двадцати лет в "Барселоне" он открыл для себя новую страну, новый город, новую лигу, новую команду, новую культуру. Его семья – тоже. Он также переболел коронавирусом. Это было нелегко. В следующем сезоне мы увидим лучшего Месси в истории", - сказал президент ПСЖ.

Месси выбрал новый клуб

Напомним, Месси перешел в ПСЖ летом 2021 года из "Барселоны", за которую выступал всю карьеру. В сезоне-2021/2022 форвард сыграл в 26 матчах французской Лиги 1, забил шесть голов и отдал 15 результативных передач. Его контракт с парижанами действует до 2023 года.

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Метки:
ПСЖ Месси Лионель

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