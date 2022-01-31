Названа зарплата самого дорогого футболиста мира в новом клубе

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе согласился перейти в "Реал", сообщает Sport24 со ссылкой на немецкое издание Bild.

Отмечается, что нападающий сборной Франции будет получать 50 миллионов евро в год и станет самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

По информации источника, Мбаппе уже отказался от продления контракта с ПСЖ, истекающего в июне. Ожидается, что переход Килиана в "Реал" состоится летом на правах свободного агента.

По оценке Transfermarkt, Мбаппе - самый дорогой футболист мира. Стоимость форварда оценивается в 160 миллионов евро.

В нынешнем чемпионате Мбаппе провел 20 матчей, забил десять мячей и сделал девять ассистов.



