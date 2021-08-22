Месси провел переговоры с новым клубом

Новичок "Пари Сен-Жермена" - аргентинский нападающий Лионель Месси ведет переговоры с "Интер Майами", сообщает Mirror.

По информации источника, владелец американского клуба Дэвид Бекхэм хочет, чтобы перед завершением карьеры аргентинец сыграл за команду. Стороны уже провели переговоры. Отмечается, что сам аргентинец недавно купил несколько домов в Майами.

ПСЖ после трансфера Месси решил подписать Роналду

5 августа "Барселона" объявила об уходе Месси. 10 августа форвард стал игроком "Пари Сен-Жермена".

Аргентинец заключил с парижанами двухлетний контракт с опцией продления еще на один сезон. На данный момент Месси еще не дебютировал за ПСЖ.

Месси является воспитанником "Барселоны". За каталонский клуб он выступал с 2000 года. На счету аргентинца десять побед в чемпионате Испании, по семь - в Кубке и Суперкубке Испании, четыре - в Лиге чемпионов, по три - в Суперкубке Европы и на клубном чемпионате мира.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!